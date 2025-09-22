DAX23.614 +0,4%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.801 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.786 +1,1%
TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittag an

23.09.25 12:05 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittag an

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 30,28 EUR.

Das Papier von TRATON legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 30,28 EUR. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 30,28 EUR zu. Mit einem Wert von 29,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 41.661 TRATON-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,98 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,34 EUR an.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

