TRATON Aktie News: TRATON steigt am Nachmittag
Die Aktie von TRATON zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 30,20 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,28 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,50 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 71.809 Aktien.
Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 21,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,34 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 25.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,76 EUR im Jahr 2025 aus.
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
