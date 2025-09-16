TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Montagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 29,36 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 29,36 EUR. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,84 EUR. Zuletzt wechselten 146.025 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 16,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

