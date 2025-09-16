TRATON Aktie News: TRATON verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

TRATON im Fokus

Die Aktie von TRATON hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TRATON-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,42 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TRATON-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 30,42 EUR. Die TRATON-Aktie legte bis auf 30,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 30,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.219 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Abschläge von 17,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,34 EUR angegeben.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 11,30 Mrd. EUR gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

