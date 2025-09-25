TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 27,46 EUR nach.

Die TRATON-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 27,46 EUR. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 27,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 176.257 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 40,02 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 8,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,34 EUR an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

