NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC

