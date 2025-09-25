TRATON Aktie
Marktkap. 14,53 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
27,70 €
|Abst. Kursziel*:
29,96%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
27,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,72%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:16
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:16
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|12:16
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research