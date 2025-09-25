DAX 23.715 +0,8%ESt50 5.494 +0,9%Top 10 Crypto 15,12 -0,9%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.577 +0,2%Euro 1,1690 +0,2%Öl 69,67 +0,0%Gold 3.758 +0,2%
TRATON Aktie

Marktkap. 14,53 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

TRATON Market-Perform

14:56 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
27,70 €		 Abst. Kursziel*:
29,96%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
27,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,72%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

12:16 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 TRATON Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

