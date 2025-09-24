TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

TRATON im Blick

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 28,76 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 28,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 28,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,10 EUR. Bisher wurden heute 10.028 TRATON-Aktien gehandelt.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 25,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 12,66 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 1,70 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 25.07.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

