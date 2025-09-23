TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 29,40 EUR nach.

Das Papier von TRATON befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 29,40 EUR ab. Bei 29,28 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.743 TRATON-Aktien.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,78 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,56 Prozent.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,29 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 36,34 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

