TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 29,56 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 29,56 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 29,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.651 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Mit einem Zuwachs von 30,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 17,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,34 EUR je TRATON-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 11,30 Mrd. EUR gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

