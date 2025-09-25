DAX23.612 +0,3%ESt505.465 +0,4%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1678 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.754 +0,1%
So entwickelt sich TRATON

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag billiger

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 27,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,74 EUR -0,60 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 27,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 27,36 EUR. Bei 27,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 56.519 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 38,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 9,71 Prozent sinken.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 36,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
