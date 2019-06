TRATON-Aktien mit durchwachsenem Börsengang

Die neuen Aktionäre von TRATON haben beim Börsengang der Volkswagen -Tochter zunächst Verluste gemacht. Mit 27 Euro waren die Papiere der Lkw- und Bussparte der Wolfsburger zwar exakt auf Höhe des Ausgabepreises in den Börsenhandel gestartet, gerieten dann jedoch schnell unter Verkaufsdruck. In der Folge ging es bis auf 26,36 Euro nach unten. Zuletzt notierten die Anteilsscheine mit 26,48 Euro rund 1,93 Prozent unter dem Emissionspreis.

Schon im Vorfeld lief es nicht so erfolgreich wie erhofft. Mit gut 1,5 Milliarden Euro flossen knapp 400 Millionen Euro weniger in die Kasse des Autobauers als ursprünglich maximal erhofft. Die Preisspanne hatte nämlich zunächst bei 27 bis 33 Euro gelegen.

Am Donnerstagabend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Platzierungspreis für die insgesamt 57,5 Millionen Aktien aus dem eigenen Bestand auf 27 Euro je Stück festgesetzt worden sei.

Auch die auf dem Platzierungspreis basierende Marktkapitalisierung von 13,5 Milliarden Euro liegt am unteren Ende der ursprünglichen Spanne von 13,5 bis 16,5 Milliarden Euro. Der anfängliche Streubesitz von 11,50 Prozent entspricht hingegen den Planungen. TRATON bleibt mit 88,5 Prozent in den Händen von VW. Für VW-Aktionäre ist der Handelsstart also ebenfalls ein Stimmungsdämpfer, hatte so mancher doch durch den Börsengang auf eine Neubewertung gehofft. Dazu gehört der Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Laut seinen Berechnungen könnte sich der Wert aller Teile von VW auf mehr als das doppelte des Börsenwertes der Wolfsburger belaufen. Der Börsengang von Traton könnte nach Piepers Leseart also helfen, den wahren Wert von Volkswagen zu verdeutlichen.

Im März noch hatte VW die Pläne wegen des damals schwierigen Marktumfelds vorerst auf Eis gelegt. Der Konzern wollte die Anteile an der Sparte mit den großen Nutzfahrzeugen nicht unter Wert abgeben. Aus Sicht der Beratungsfirma EY hat sich der weltweite Markt für Börsengänge nach einem sehr schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal deutlich erholt. Den TRATON-Börsengang bezeichnete das Unternehmen am Freitag als den weltweit fünftgrößten seit Jahresbeginn.

Die TRATON-Aktien sollen in Frankfurt und in Stockholm gehandelt werden, da die schwedische Marke Scania neben MAN einen großen Teil der VW-Tochter ausmacht. Zum Unternehmen gehört auch die brasilianische Nutzfahrzeugtochter Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Nach dem Börsengang verfügt die in München beheimatete TRATON über eine eigene Akquisitionswährung. Beobachter gehen davon aus, dass TRATON-Chef Andreas Renschler vor allem die Übernahme des US-Herstellers Navistar, an der man bereits mit rund 17 Prozent beteiligt ist, im Blick haben dürfte. Derzeit ist TRATON vor allem in Europa und Südamerika aktiv, im weltgrößten Nutzfahrzeugmarkt USA ist man allerdings mehr oder weniger außen vor.

Ankeraktionär bei TRATON ist der schwedische Pensionsfonds AMF Pensionsförsäkring AB. Er hatte sich bereit erklärt, Aktien im Wert von 200 Millionen Euro zu zeichnen.

FRANKFURT (Dow Jones) / WOLFSBURG/FRANKFURT (dpa-AFX)

