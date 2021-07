Stellantis mit hoher Marge im ersten Halbjahr

Aktien in diesem Artikel Stellantis 16,68 EUR

Die bereinigte Rendite dürfte über der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Bandbreite von 5,5 bis 7,5 Prozent liegen, teilte die Stellantis NV mit. Grund für die niedriger als geplante Produktion seien die Engpässe aus der Belieferung mit Halbleitern. Dank guter Verkäufe margenstarker Autos und Kostenkontrolle sei die Renditeentwicklung aber "stark".

Wie erwartet werde der industrielle Free Cashflow im ersten Halbjahr aber negativ sein, so Stellantis weiter. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern aber weiter mit einer positiven Cashflow-Entwicklung, unter anderem wegen erzielter Synergien aus dem Zusammenschluss von Chrysler Automobiles und Peugeot.

Stellantis wird am Donnerstag die Elektrifizierungsstrategie des Konzerns, zu der auch Opel gehört, präsentieren. Wie andere Unternehmen der Branche will Stellantis massiv in die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und Softwareentwicklung investieren.

DJG/DJN/kla/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

