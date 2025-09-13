DAX23.713 ±0,0%ESt505.392 +0,1%Top 10 Crypto16,28 +1,1%Dow46.064 -0,1%Nas22.086 +0,2%Bitcoin98.204 -0,2%Euro1,1724 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.650 +0,4%
Trump kündigt Nationalgarde-Einsatz für Memphis an

12.09.25 15:15 Uhr

WASHINGTON/MEMPHIS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat einen Nationalgarde-Einsatz für Memphis angekündigt. Eigentlich hatte der Republikaner schon länger die Stadt Chicago im Blick, um dort gegen angeblich ausufernde Kriminalität vorzugehen - doch es hatte Widerstand von Stadt und Bundesstaat Illinois gegen seine Pläne gegeben. Im TV-Sender Fox News nannte Trump nun Memphis als Einsatzort. Man werde die Nationalgarde bereitstellen. Wann der Einsatz beginnen soll, blieb offen. Memphis liegt im US-Bundesstaat Tennessee.

Memphis wäre die dritte Stadt, in der der Präsident eingreift - nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington. "Rattenloch" - so hatte er die Lage in der Hauptstadt bezeichnet und schickte vor Wochen die Nationalgarde auf ihre Straßen und gab Kriminalität als Grund an. In Kalifornien wiederum waren im Juni Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten auf die Straße gegangen - das wollte die Regierung unterbinden./rin/DP/mis