DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.209 +2,3%Euro1,1523 +0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Trump: Ukraine zeigt USA 'keinerlei Dankbarkeit'

23.11.25 18:31 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine erneut Undankbarkeit vorgeworfen und Europa eine Mitschuld am Fortbestehen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gegeben. "Die ukrainische "Führung" hat keinerlei Dankbarkeit für unsere Bemühungen gezeigt, und Europa kauft weiterhin Öl aus Russland", schrieb er in Großbuchstaben auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

Wer­bung

Bereits in der Vergangenheit hatte Trump behauptet, die Ukraine würde die Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht ausreichend anerkennen. So warf er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Februar bei einem Treffen im Weißen Haus Undankbarkeit vor. Vor laufenden Kameras wiesen Trump und sein Vize JD Vance den ukrainischen Staatschef zurecht. Das Gespräch endete in einem beispiellosen Eklat.

Der Europäischen Union hingegen warf Trump bereits mehrfach vor, den Krieg indirekt weiter zu finanzieren, indem der Staatenbund weiterhin Öl von Russland beziehe. Infolge des Angriffskrieges Moskaus hatte die EU weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl erlassen, es gelten aber noch Ausnahmeregelungen.

In Genf liefen am Sonntag zugleich nach ukrainischen Angaben die Gespräche über den US-Friedensplan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges. Trump hatte Selenskyj eine Frist bis Donnerstag gesetzt, dem Plan grundsätzlich zuzustimmen. Die Unterstützer der Ukraine lehnen den Plan in der derzeitigen Fassung ab. Selenskyj wollte Alternativvorschläge dazu machen. Das 28 Punkte umfassende Dokument verlangt vor allem der Ukraine große Zugeständnisse ab./ngu/DP/men