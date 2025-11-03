Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 14,69 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 14,69 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 14,67 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 691.109 Trump Media Technology-Aktien.

Am 07.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 211,50 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren