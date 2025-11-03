DAX24.132 +0,7%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.815 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Verlusten

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 15,18 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,18 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Trump Media Technology-Aktie ging bis auf 15,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,31 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.289 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 45,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 66,83 Prozent niedriger. Am 03.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 0,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

