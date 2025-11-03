Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 15,18 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,18 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Trump Media Technology-Aktie ging bis auf 15,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,31 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.289 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 45,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 66,83 Prozent niedriger. Am 03.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 0,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren