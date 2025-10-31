Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology kommt am Abend kaum vom Fleck

DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
So entwickelt sich Trump Media Technology

31.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 15,32 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 15,32 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,59 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,22 USD nach. Bei 15,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 546.435 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,76 USD) erklomm das Papier am 07.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 198,79 Prozent. Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 0,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

