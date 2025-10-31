Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology kommt am Abend kaum vom Fleck

So entwickelt sich Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 15,32 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 15,32 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,59 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,22 USD nach. Bei 15,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 546.435 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,76 USD) erklomm das Papier am 07.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 198,79 Prozent. Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 0,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

