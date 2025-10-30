DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
Aktienkurs im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Donnerstagabend ein

30.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Donnerstagabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 15,57 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 15,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 15,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 628.088 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 49,85 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 220,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,41 USD. Dieser Wert wurde am 23.10.2025 erreicht. Abschläge von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

