Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 15,67 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 15,67 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 15,56 USD. Bei 15,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 368.772 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 49,85 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 218,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2025 Kursverluste bis auf 15,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 1,69 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.
