Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag schwächer

So bewegt sich Trump Media Technology

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,11 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 16,11 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 15,98 USD. Bei 16,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 266.309 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 239,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2025 (15,41 USD). Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

