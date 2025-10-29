Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,11 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 16,11 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 15,98 USD. Bei 16,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 266.309 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 239,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2025 (15,41 USD). Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.
