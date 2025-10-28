Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 16,20 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 16,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 16,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.191.572 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 237,53 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,41 USD fiel das Papier am 23.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 5,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

