Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 16,28 USD.

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 16,28 USD. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,63 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.794.250 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 235,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2025 (15,41 USD). Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 5,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren