Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

28.10.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 16,28 USD.

Trump Media & Technology
13,89 EUR 0,33 EUR 2,43%
Das Papier von Trump Media Technology konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 16,28 USD. Die Trump Media Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,63 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.794.250 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 235,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2025 (15,41 USD). Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 5,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

