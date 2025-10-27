DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.646 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Trump Media Technology im Blick

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Montagabend stärker

27.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Montagabend stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 15,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,56 EUR -0,10 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 15,99 USD zu. Bei 16,16 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 16,00 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 707.626 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. 242,07 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,41 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 3,63 Prozent sinken.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

