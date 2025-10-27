Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 16,00 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 16,00 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 379.772 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 241,86 Prozent zulegen. Am 23.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 USD. Abschläge von 3,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

