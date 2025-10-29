DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.970 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Mittwochabend ins Minus

29.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Mittwochabend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 16,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,64 EUR -0,25 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 16,09 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 15,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 574.316 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 239,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,26 Prozent.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

