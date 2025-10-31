DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.692 +0,5%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.998 -1,0%
Aktienkurs im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

31.10.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 15,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,16 EUR -0,29 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 15,48 USD. Bei 15,53 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 216.540 Trump Media Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 45,76 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 195,61 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 15,32 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

