Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 14,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,3 Prozent auf 14,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 14,08 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 780.140 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,76 USD an. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 226,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 13,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

