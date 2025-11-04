Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Dienstagabend auf rotes Terrain
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 13,87 USD.
Um 20:08 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 13,87 USD ab. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 13,83 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 14,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.048.605 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,76 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 229,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.
