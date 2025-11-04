DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.369 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1481 -0,4%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Dienstagabend auf rotes Terrain

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 13,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
12,10 EUR -0,56 EUR -4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 13,87 USD ab. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 13,83 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 14,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.048.605 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,76 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 229,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

