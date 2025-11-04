Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 14,25 USD nach.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 14,25 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 13,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 14,01 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 437.521 Aktien.

Bei 45,76 USD erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 68,86 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,95 USD ab. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

