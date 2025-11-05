Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag höher

Trump Media Technology im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 14,08 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,82 USD. Zuletzt wechselten 413.425 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,76 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 228,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 13,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 0,79 Prozent sinken.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

