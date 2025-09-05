DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.423 +0,1%Nas21.788 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,15 +0,7%Gold3.633 +1,3%
Aktienkurs im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Montagabend

08.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,96 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 16,96 USD zu. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 617.646 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von 222,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 44,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

