Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,96 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 16,96 USD zu. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 617.646 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von 222,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 44,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

