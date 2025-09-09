DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

10.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Trump Media Technology-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 16,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,30 EUR 0,02 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 16,90 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 17,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,90 USD. Zuletzt wechselten 173.189 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 223,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Bei einem Wert von 11,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.08.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

