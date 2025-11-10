Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology steigt am Montagabend

Kursverlauf

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 13,50 USD nach oben.

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 13,50 USD. In der Spitze gewann die Trump Media Technology-Aktie bis auf 13,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,40 USD. Bisher wurden heute 779.454 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 221,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (12,71 USD). Mit einem Kursverlust von 5,85 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 07.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden.

