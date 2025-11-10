Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 13,48 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,9 Prozent auf 13,48 USD. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,57 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 276.262 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,45 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 222,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (12,71 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 5,75 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Mio. USD in den Büchern gestanden.

