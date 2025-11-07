Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Freitagabend südwärts

Trump Media Technology im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 12,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,1 Prozent auf 12,92 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 12,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.221.907 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,45 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2025 erreicht. Gewinne von 236,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 12,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

