Notierung im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag mit Abschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 12,98 USD ab.

Trump Media & Technology
11,01 EUR -0,90 EUR -7,56%
Um 15:53 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 12,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 12,84 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 388.957 Trump Media Technology-Aktien.

Am 18.01.2025 markierte das Papier bei 43,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 234,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,84 USD am 07.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 1,08 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

