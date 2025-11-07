Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 12,98 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 12,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 12,84 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 388.957 Trump Media Technology-Aktien.
Am 18.01.2025 markierte das Papier bei 43,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 234,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,84 USD am 07.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 1,08 Prozent Luft nach unten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,87 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren
Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
Keine Analysen gefunden.