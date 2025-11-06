Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,92 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 13,92 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,88 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 166.390 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 45,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 228,74 Prozent Luft nach oben. Bei 13,80 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren
Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
Keine Analysen gefunden.