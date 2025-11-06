Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Kursabschlägen

DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.059 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,01 -0,9%Gold3.981 ±0,0%
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,92 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
11,91 EUR -0,58 EUR -4,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 13,92 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,88 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 166.390 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 45,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 228,74 Prozent Luft nach oben. Bei 13,80 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

