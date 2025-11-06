Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 13,52 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 13,52 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 13,41 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 14,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.102.120 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,76 USD. Mit einem Zuwachs von 238,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,81 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 880000,00 USD.

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

