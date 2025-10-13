DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Kursentwicklung im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend gefragt

13.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 16,40 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,79 EUR -0,71 EUR -4,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,7 Prozent auf 16,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,42 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 16,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 805.857 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 70,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,42 USD ab. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 6,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

