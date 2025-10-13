Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagnachmittag auf grünem Terrain

DAX24.368 +0,5%Est505.560 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.654 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
13.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 16,25 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,79 EUR -0,71 EUR -4,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 16,25 USD. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,29 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212.768 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 236,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,42 USD. Abschläge von 5,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

