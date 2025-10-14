IPO

Am Montag nächster Woche sollen die Aktien des Marine-Schiffbauunternehmens TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Das geht aus dem Börsenprospekt der thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt thyssenkrupp halten.

Wer­bung Wer­bung

Für je 20 thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.

DOW JONES