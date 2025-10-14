thyssenkrupp-Aktie: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Am Montag nächster Woche sollen die Aktien des Marine-Schiffbauunternehmens TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden.
Werte in diesem Artikel
Das geht aus dem Börsenprospekt der thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt thyssenkrupp halten.
Für je 20 thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere thyssenkrupp News
Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen