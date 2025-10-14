DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1568 ±-0,0%Öl62,92 -0,7%Gold4.109 -0,1%
IPO

thyssenkrupp-Aktie: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant

14.10.25 08:58 Uhr
thyssenkrupp-Aktie: TKMS bereitet Börsendebüt am 20. Oktober vor | finanzen.net

Am Montag nächster Woche sollen die Aktien des Marine-Schiffbauunternehmens TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Das geht aus dem Börsenprospekt der thyssenkrupp-Tochter hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Den Aktionären des Essener Mutterkonzerns werden dann 49 Prozent der insgesamt 63,52 Millionen TKMS-Aktien in ihr Depot gebucht. Mit 51 Prozent wird die Mehrheit wie angekündigt thyssenkrupp halten.

Für je 20 thyssenkrupp-Aktien gibt es jeweils eine TKMS-Aktie. Der Spaltungstransaktionsstichtag soll der kommende Freitag sein.

Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com

