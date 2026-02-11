TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 6,02 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
91,30 €
|Abst. Kursziel*:
-9,09%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
90,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,74%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
