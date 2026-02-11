DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6320 +1,0%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
VERBIO-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und operativer Gewinn klettern
Fastly-Aktie nach Bilanz +60%: Edge-Cloud-Spezialist gelingt der Turnaround
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

90,95 EUR -1,60 EUR -1,73 %
STU
Marktkap. 6,02 Mrd. EUR

WKN TKMS00

ISIN DE000TKMS001

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

15:46 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
90,95 EUR -1,60 EUR -1,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
91,30 €		 Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
90,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,74%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

15:46 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

