DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
92,50 EUR -1,75 EUR -1,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TKMS00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TKMS001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TKMSF

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

11:01 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
92,50 EUR -1,75 EUR -1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Unterseeschiffbau hätten sich die Margen verschlechtert, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Grund seien höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Kosten für die Inbetriebnahme einer Werft in Wismar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
92,95 €		 Abst. Kursziel*:
-27,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
92,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,57%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

11:01 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

dpa-afx Starke Ziele TKMS-Aktie schwächer: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben TKMS-Aktie schwächer: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittwochmittag auf rotes Terrain
dpa-afx ROUNDUP: TKMS schraubt Umsatzprognose nach oben - Aktie aber schwächer
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag mit Verlusten
dpa-afx Rheinmetall-Aktie gibt ab: Bernstein sieht Kaufchance - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK uneins
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag schwächer
finanzen.net So schätzen die Analysten die TKMS-Aktie im Januar 2026 ein
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
dpa-afx Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT ziehen weiter an - Warburg empfiehlt RENK
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
RSS Feed
TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu myNews hinzufügen