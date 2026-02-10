TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 6 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Unterseeschiffbau hätten sich die Margen verschlechtert, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Grund seien höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Kosten für die Inbetriebnahme einer Werft in Wismar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
92,95 €
|Abst. Kursziel*:
-27,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
92,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,57%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
