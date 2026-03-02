TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 6,05 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Die Marinewerft TKMS sei aber auch in Nahost engagiert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
91,55 €
|Abst. Kursziel*:
-9,34%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
91,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,29%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|12.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG