Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

91,50 EUR -3,60 EUR -3,79 %
STU
Marktkap. 6,05 Mrd. EUR

WKN TKMS00

ISIN DE000TKMS001

Symbol TKMSF

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

14:36 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
91,50 EUR -3,60 EUR -3,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Die Marinewerft TKMS sei aber auch in Nahost engagiert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
91,55 €		 Abst. Kursziel*:
-9,34%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
91,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,29%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

12.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

