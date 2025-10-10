DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.255 -1,9%Top 10 Crypto15,67 -5,3%Nas22.332 -3,0%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
So entwickelt sich Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit negativen Vorzeichen

10.10.25 20:25 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 16,28 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 16,28 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,10 USD ab. Bei 16,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.763.592 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 235,98 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

