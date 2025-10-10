Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Trump Media Technology

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 16,28 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 16,28 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,10 USD ab. Bei 16,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.763.592 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 235,98 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

