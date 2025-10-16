DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.699 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1676 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 16,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,81 EUR -0,17 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 16,23 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,20 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,26 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.647 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 236,91 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 4,99 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

