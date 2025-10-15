Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend fester
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 16,30 USD zu.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 16,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 16,49 USD. Mit einem Wert von 16,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 435.779 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 235,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,42 USD ab. Mit Abgaben von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.
