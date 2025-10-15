Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 16,34 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 16,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 16,49 USD. Bei 16,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.640 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 234,74 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

