Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Nachmittag fester

15.10.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 16,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,98 EUR 0,15 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 16,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 16,49 USD. Bei 16,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.640 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 234,74 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

In eigener Sache

