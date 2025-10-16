Trump Media Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Trump Media Technology

Trump Media Technology im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 15,75 USD.

Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,2 Prozent auf 15,75 USD ab. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 768.814 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 247,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,42 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 2,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

