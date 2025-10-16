Trump Media Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Trump Media Technology
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 15,75 USD.
Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,2 Prozent auf 15,75 USD ab. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 768.814 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 247,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,42 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 2,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Trump Media Technology gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.
