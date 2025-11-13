Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend im Sinkflug

So bewegt sich Trump Media Technology

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,7 Prozent auf 11,93 USD ab.

Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 11,93 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 11,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,50 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 927.955 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 43,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 264,36 Prozent zulegen. Am 13.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 0,13 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 07.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 970000,00 USD gegenüber 1,01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

